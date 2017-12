Es wird schon fleißig geübt Adventskonzert in der Pfarrkirche in Lähden

mr Lähden. Der Musikverein Lähden und die Musikakademie Lähden veranstalten am Sonntag, 10. Dezember, um 15 Uhr in der Lähdener St. Marien Kirche ein Adventskonzert.

„Mitten in der Halbzeit bieten wir am 10. Dezember mit unserem Adventskonzert die Gelegenheit, einen Nachmittag lang während des vorweihnachtlichen Trubels zur Ruhe zu kommen“, sagte der Vorsitzende des Lähdener Musikvereins, Norbert Strüwing, im Rahmen eines ganztägigen Probetages der Lähdener Musikkapelle und der Musikakademie.

Dirigentin Magdalene Kimmann verspricht: „Auch das diesjährige Konzert bietet den Zuhörern besondere musikalische Überraschungen“. Nach den zahlreichen Auftritten in der sommerlichen Schützenfestsaison habe der Musikverein bei den letzten Probeabenden zahlreiche Adventslieder neu einstudiert.

Gemeinsam mit der Musikkapelle tritt auch die Musikakademie auf. In der Musikakademie haben sich die Musikvereine aus Berßen, Holte-Lastrup, Hüven, Lähden und Vinnen zusammengeschlossen, um den Nachwuchs zu fördern. Über 50 Kinder und Jugendliche gehören dazu. Aus den Reihen der Lähdener Musiker kommen über 15 Teilnehmer. Für das Adventskonzert in der Lähdener Pfarrkirche am 10. Dezember gibt es Eintrittskarten bei den Mitgliedern des Musikvereins und beim Geschäft Elektro Miels im Vorverkauf oder an der Tageskasse.