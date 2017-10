Programme in den Blick genommen Dohrener Rat erörtert Möglichkeiten der Dorfentwicklung

Dohren. Wie steuern wir unser Dorf in Richtung Zukunft? Von dieser Frage ausgehend hat der Rat der Gemeinde Dohren Möglichkeiten der Dorfentwicklung in den Blick genommen.

Welche Ansatzpunkte es dafür gibt, erläuterte Michael Ripperda. Er leitet den Bereich Regional- und Dorfentwicklung beim Lingener Kommunikationsunternehmen pro-t-in. Wie Bürgermeister Johannes Dieker (UWG) eingangs erklärte, gab es in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Fragen seitens der Einwohner, wie sich die Ortsentwicklung gestalten lassen könnte. Daher wolle man nun einen „Blick von außen ermöglichen“.

Ein Patentrezept zur Dorfentwicklung existiere nicht, sagte Ripperda, wiewohl allerdings einige Bausteine vorhanden seien, die sich von Dorf zu Dorf individuell einsetzen ließen. Ein Beispiel sei das Modellprojekt Dorfgespräch, das von der Katholischen Landvolkshochschule (KLVHS) Oesede ins Leben gerufen wurde. Fragen wie „Gibt es genug Wohnraum?“, „Kann ich im Dorf alt werden?“ und „Hat die Landwirtschaft noch Platz?“ stünden dabei im Fokus.

Werkstattplan und Jugendbörse

In Workshops und Bürgerversammlungen werden Ideen gesammelt, die in Form von Arbeitsgemeinschaften auf ihre Umsetzbarkeit abgeklopft werden. Im mittleren Emsland haben bereits Rühlerfeld/Rühlermoor in der Gemeinde Twist sowie die Harener Ortschaft Tinnen dieses Projekt durchlaufen. Förderungen seien über die Programme Zile und Leader möglich.

Eine andere Option, so Ripperda, stelle der Werkstattplan für den Landkreis Emsland dar. Dieses Programm läuft bis 2020 im Rahmen der „Demografiewerkstatt Kommunen“. In fünf Handlungsfeldern (Mobil, Tatkräftig, Gemeinschaft, Wohnen, Altwerden) liefert der Werkstattplan Entwicklungsimpulse. Eine Förderung erfolge hier zu 100 Prozent, allerdings seien die Fördersummen auf maximal 8000 Euro gedeckelt.

Mit anderen Kommunen kooperieren

Die Jugendbörse „Mitmischer“ setzt auf die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, deren Ideen und Impulse die mitwirkenden Kommunen aufnehmen – wie beim laufenden Programm „Misch mit ... in Twist“. Beim Konzept der Dorfmoderatoren wiederum werden Freiwillige zur Koordination des ehrenamtlichen Engagements geschult.

Schließlich ist da noch die Dorfentwicklungsplanung, wie sie aktuell in den Lähdener Ortschaften Holte, Lastrup und Herßum läuft. Die gemeinschaftlich orientierten Projekte werden vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) begleitet und mit bis zu 63 Prozent finanziell gefördert. Freilich müsste sich Dohren dabei mit anderen Dörfern zusammentun, unterstrich Ripperda. Dies könnten aber auch Ortschaften aus benachbarten Kommunen sein.

Die Ratsabgeordneten wollen die Optionen der Dorfentwicklung im Blick behalten. Der Ort habe eine gute Infrastruktur, aber es gebe auch Dinge, die verbessert werden könnten, kommentierte Josef Feldmeier (CDU). „An engagierten Leuten in Dohren fehlt es nicht.“