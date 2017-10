Keine Mehrheit für Kostenschätzung Vorerst kein Ausbau der S-Kurve von Hauptstraße in Dohren

Dohren. Mit der Verkehrssicherheit eines Abschnitts der Hauptstraße hat sich der Dohrener Gemeinderat beschäftigt. Ein Antrag auf Schätzung der Ausbaukosten in diesem Bereich fand jedoch keine Mehrheit.

Die SPD-Ratsfraktion hatte beantragt, den Zustand der S-Kurve der Hauptstraße nahe dem Friedhof auf die Tagesordnung zu nehmen. Die dortige Verkehrssituation gebe schon seit Jahren Anlass zur Sorge, erklärte Fraktionschef Franz-Josef Zumbeel: „Besonders die Zweiradfahrer haben große Sicherheitsrisiken im Randbereich beim Begegnungsverkehr mit großen Fahrzeugen.“

Das liege an steilen Flanken und Schlaglöchern am Rand der Asphaltdecke. Schon zwei Unfälle mit Zweiradfahrern seien dort zu beklagen gewesen. Die Verkehrssicherungspflicht und Haftung obliege der Gemeinde, weshalb zügig ein Ausbau erfolgen müsse. „Weitere provisorische Reparaturen können das Fahrrisiko in diesem Abschnitt nicht beheben“, so Zumbeel. Er und sein Fraktionskollege Dietmar Glaner beantragten, die Verwaltung zunächst mit der Kostenschätzung eines verkehrssicheren Ausbaus zu beauftragen.

Tempolimit-Verschärfung

Bei CDU und UWG stießen sie damit auf Skepsis. CDU-Fraktionsvorsitzender Josef Feldmeier erklärte, Reparaturen mögen angebracht sein, es gebe aber „keinen Bedarf für einen weiteren Ausbau“, denn dieser ginge „richtig ins Geld“. Einer Kostenschätzung stelle er sich nicht entgegen, doch bei einem Vergleich von Dorfstraße, Hauptstraße und Mittelstraße als wichtigste Gemeindestraßen in der Ortsmitte bestünde nach seiner Auffassung am ehesten bei der Mittelstraße Handlungsbedarf.

„Ich sehe die Dramatik nicht“, sagte Bürgermeister Johannes Dieker (UWG), der ebenfalls anderen Straßen höhere Priorität einräumen würde. In die Diskussion gebracht wurde dann noch die Idee einer Tempolimit-Verschärfung in der S-Kurve: Bislang ist dort Tempo 100 gestattet, weil der Bereich außerorts liegt. Der Option, das Ortseingangsschild versetzen zu lassen, um dort eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu erreichen, bescheinigte Gemeindedirektor Ludwig Pleus „keine Aussicht auf Erfolg“, da der Abschnitt nicht die Merkmale einer geschlossenen Ortschaft habe. Feldmeier schlug vor, dies trotzdem zu versuchen.

Bei der Abstimmung votierten fünf Ratsabgeordnete für den Auftrag einer Kostenschätzung und fünf dagegen. Da aber eine Mehrheit notwendig gewesen wäre, bedeutete dies das Scheitern des Antrags.