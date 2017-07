Hochbetrieb bei Burkes in Westrum Jährliches Familientreffen auf dem Hof im Emsland

Herzlake. Maria Scholz und Almut Koslowski leben in Frankfurt und Düsseldorf. Ihre Sommerferien begehen jedoch beide mit ihren Familien in Westrum bei Herzlake.

Maria Scholz, die in der Nähe von Frankfurt lebt, ist eine geborene Burke aus Westrum. Dies gilt auch für Almut Koslowski aus Düsseldorf. Die beiden Frauen sind Schwestern und haben als junge Erwachsene das Emsland verlassen. Für immer? Ja und nein, denn beide Frauen kehren regelmäßig in den Ferien zurück zu ihren Wurzeln. Jahr für Jahr.

Schon lange kommen sie nicht mehr allein. Brachten sie zunächst ihre Ehemänner Manfred Scholz und Jano Koslowski mit, gesellten sich nach und nach die Kinder hinzu: Lisa (jetzt 15 Jahre) und Malte Scholz (13) sowie Jana (12) und Alexander Koslowski (9). Ab und an gesellen sich auch die jeweiligen Schwiegereltern dazu sowie die eine oder andere Schulfreundin oder der eine oder andere Schulfreund der Kinder. In diesem Jahr ist Lea mit dabei, die Freundin von Jana.

Schlafplätze im Wohnzimmer

Da ist es gut, dass Familie Burke auf dem Hof in Westrum viel Platz hat, um die Urlauber aufzunehmen. So herrscht regelmäßig im Altenteilerhaus, das Irmgard Burke auf dem Hof seit dem Tod ihres Ehemannes Clemens vor etwa zwei Jahren alleine bewohnt, munteres Treiben in den Ferien. Denn die Familien Scholz und Koslowski sind in der zum Haus gehörenden Ferienwohnung untergebracht sowie in der Wohnung von Seniorchefin Irmgard Burke. „Die Kinder übernachten bei schönen Wetter auch gerne im Zelt“, sagt Maria Scholz. Doch in diesen Ferien regnet es häufiger und auch kräftiger, so dass „auch Omas Wohnzimmer als Nachtquartier gebraucht wird“.

Große Kaffeetafel

Bewirtschaftet wird der Hof von Clemens Burke junior, dem Bruder von Maria Scholz und Almut Koslowski. Ihm zur Seite steht seine Ehefrau Marita Burke. Das Paar hat die drei Kinder Milla (6), Leo (5) und Laurenz (3). Bei der Kinderbetreuung und im Haushalt hilft als Au-pair die 25-jährige Zaya Bayaraa, die aus der Mongolei stammt und liebend gerne in Deutschland bleiben würde – am liebsten im Emsland. So kommt es, dass bei Familie Burke an einem normalen Ferientag dann schon einmal 15 bis 20 Personen an der Kaffeetafel sitzen.

Viele Ausflüge

Und die Arbeit? „Machen wir alle zusammen“, antwortet Maria Scholz. Trotzdem bleibt genügend Zeit für Freizeitbeschäftigungen und für Ausflüge. Manfred Scholz, der gebürtig aus Surwold stammt, lobt die schöne Umgebung. „Ich habe hier Erholung pur“, sagt er und berichtet darüber, wie schön es ist, alte Bekannte und Freunde zu treffen. Sein Schwager Jano Koslowski fühlt sich inzwischen in Westrum sogar so heimisch, dass er kürzlich in den örtlichen Schützenverein eingetreten ist. Doch auch die Kinder lieben es, ihre Ferien im Emsland zu verbringen. Jana Koslowski sagt: „Es ist hier nie langweilig, weil wir viele Dinge zusammen machen.“ Sie berichtet davon, wie alle zusammen ein Floß gebaut haben, das natürlich auch zu Wasser gelassen wurde und sich als schwimmfähig erwies.

Schwierige Planung

Doch schon die Planung des Urlaubs ist in der Praxis nicht ganz einfach. „Wir müssen immer eine Schnittmenge der Schulferien in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen finden“, erklärt Maria Scholz. In den Sommerferien würden sich in der Regel zehn bis 14 Tage finden, die von den Familien dann für einen Emslandurlaub genutzt werden. „Aber wir kommen auch in den Oster-, Weihnachts- und Herbstferien“, ergänzt Jana Koslowski, „nur dann eben nicht so lange“. Ihr Bruder Alexander freut sich schon jetzt auf die Herbstferien. „Wir gehen dann auf den Kartoffelroder und sortieren die Steine aus“, erklärt er, wie er zusammen mit seiner Schwester und den Cousins und Cousinen seinem Onkel Clemens bei der Ernte helfen will.

Ferien im Emsland

Irmgard Burke berichtet darüber, dass ihre Töchter Maria und Almut mit 18 und 21 Jahren das Elternhaus verlassen hätten. Während Almut zunächst noch eine Ausbildung bei der Sparkasse in Meppen machte, ging Maria gleich nach dem Abitur zum Studium nach Mainz. „Dann heirateten die Mädchen und die Enkelkinder kamen“, sagt Irmgard Burke. „Doch wegen des Hofes und der Entfernung konnten wir Großeltern ja nicht oder nur in Ausnahmefällen zu den Kindern und Enkelkindern fahren“, erinnert sie sich an die Zeit, als die Idee zu den Familienferien im Emsland geboren wurde.

Hof bietet viel Platz

Lisa Scholz, mit 15 Jahren die älteste Enkeltochter, kann sich nicht vorstellen, dass es einmal einen Sommer ohne einen Urlaub im Emsland geben könnte. Vielleicht führt sie später die Tradition ihrer Mutter und ihrer Tante fort und kommt eines Tages mit ihrer eigenen Familie nach Westrum? „Wer weiß“, sagt Lisa und runzelt die Stirn. „Jedenfalls ist es schön, dass der Hof so viel Platz bietet, und dass alle mitmachen und auch die Angeheirateten gerne hier sind“, freut sich Irmgard Burke über ihre große Familie.