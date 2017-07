Regen setzt Reitturnier zu Carsten Thien gewinnt vier Springen in Herzlake

Herzlake. Ein Name hat das Reitturnier des Reit-und Fahrvereins beherrscht: Carsten Thien. Der Fürstenauer gewann nicht nur den Preis der Samtgemeinde Herzlake, sondern sicherte sich gleich vier Siege in den schwersten Springprüfungen des Turniers.

„Der Regen am Samstag und Sonntag hat uns zwar zugesetzt, aber wir konnten das Turnier regulär über die Bühne bringen“, hieß es vom Vereinsvorsitzenden Hans-Dieter Deters. Der Turnierleiter freute sich besonders, dass im Großen Preis der Samtgemeinde Herzlake immerhin 20 Reiter an den Start gingen. Während der Prüfung setzte ein Starkregen ein, konnte aber keinen Reiter und keine Reiterin vom Start abspenstig machen. Das Springen der Klasse M* mit Stechen führte lange Zeit der Lokalmatador Thomas Düing auf Chenoa an und sah schon fast wie der sichere Sieger aus. Düing hatte allerdings 0,75 Zeitstrafpunkte zu Buche stehen.

Fehlerfrei

Carsten Thien vom RFV Fürstenau im Sattel von Lybelle blieb als letzter Reiter fehlerfrei und zog an Düing noch vorbei. Das Stechen fiel aus, da nur mit Thien nur ein Reiter fehlerfrei geblieben war. Die Bronzeschleife im Preis der Samtgemeinde Herzlake nahm Anna Ostermann auf Cadeau vom RFV Lorup mit nach Hause.

Erfolgshunger

Vor dem Großen Preis der Samtgemeinde Herzlake, den der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Herzlake, Johannes Book, an Thien weitergab, hatte Thien mit Smarika schon ein Springen der Klasse L vor Thomas Düing auf Akasha gewonnen. Damit war der Erfolgshunger Thiens aber noch nicht gestillt. Mit Smarika siegte er noch in einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse L, und mit Lawinia in einer Springprüfung der Klasse M*. Mit vier Siegen durfte Thien als erfolgreichster Reiter Herzlake verlassen.

Er trug dazu bei, dass es der RFV Fürstenau gemeinsam mit dem RFV Lastrup und den Gastgebern auf vier Siege brachte. Insgesamt trugen sich 25 Vereine als Goldschleifengewinner in die Siegerstatistik des RFV Herzlake ein.

Die kompletten Ergebnisse sind im Internet unter www.psvwe.de zu finden.