Von Unbekanntem mit Luftgewehr verletzt Angeschossener Kater aus Dohren wieder wohlauf

Dohren. Fast sechs Wochen ist es her, dass ein Unbekannter in Dohren mit zwei Luftgewehrschüssen den sieben Monate alten Kater Donald schwer verletzte. Inzwischen ist das Tier wieder auf den Beinen; vom Täter fehlt jede Spur.

Auf den ersten Blick sind Donald die Folgen der Blessuren nicht mehr anzusehen. Auf den zweiten Blick schon: Zwischen Nase und linkem Auge prangt eine Narbe, hier traf ihn ein Geschoss. In der Mitte der linken Körperseite ist das Fell noch dünn, dort befand sich die zweite Wunde. Und als der Kater vom Flur des Hauses ins Wohnzimmer wetzt, zieht er das linke hintere Bein leicht hinterher. „Wenn er in die Kurve geht, fehlt ihm die Balance“, sagt Katja Holtgers.

Bei der Dohrenerin, ihrem Mann und den beiden Töchtern hatte der Stubentiger erst Anfang März 2017 ein Zuhause gefunden. Hier, in der Rosenstraße im Westen der Gemeinde (und nicht in Herzlake, wie es laut Polizeimeldung hieß), ereignete sich auch der Vorfall, der Donald fast das Leben kostete.

Zwei Schussverletzungen

Für Katja Holtgers war es an jenem 19. April, einem Mittwoch, ein Schreck in der Mittagsstunde. Sie hatte noch mit dem Kater im Garten gespielt, war dann ins Haus gegangen. „Als ich nach 20 Minuten wieder rauskam, lag er im Beet, direkt an der Terrasse. Er hatte Einschusslöcher am Kopf und an der Seite und blutete aus der Nase.“ Holtgers eilt mit Donald zum Tierarzt. In der Praxis in Löningen wird er rasch versorgt. Röntgenaufnahmen zeigten, dass der Kater von zwei Diabolo-Luftgeschossen getroffen worden war.

Nach zwei Tagen konnte Katja Holtgers das Tier zurück nach Hause holen, dort brauchte es noch fast eine Woche Rundum-Pflege. Das Geschoss, das in Höhe der Brustwirbelsäule eingedrungen war, hatte Lähmungserscheinungen verursacht. Mehrere Tage brauchte Donald einen Katheter, außerdem konnte er nicht stehen. „Ich musste mit ihm Gymnastik machen, damit er wieder Kraft in den Hinterbeinen bekommt.“

Täter stand vermutlich am Zaun

Mehrere Wochen später ist das Geschehene für die Dohrenerin noch unfassbar, nicht nur, weil sie von den Schüssen nichts mitbekam. „Es ist schwer vorstellbar, dass jemand mittags am Zaun steht und in den Garten schießt.“ Denn von dort, am Zaun, der das Grundstück zur Landesstraße 55 hin begrenzt, müssen die Schüsse gekommen sein. Früher hielt sich der Kater gerne in der Nähe des Zauns auf. In der ersten Zeit nach der Attacke mied er diesen Bereich.

Zu Katzenhaltern sind die Holtgers‘ nicht erst durch Donald geworden. Neben der elfjährigen Katze Paula hatten sie eineinhalb Jahre lang einen weiteren Stubentiger, der ihnen zugelaufen war und 2016 spurlos verschwand. „Möglicherweise ist er auch erschossen worden“, vermutet Katja Holtgers‘ Schwiegermutter Elisabeth Holtgers, die in der Nachbarschaft wohnt und selbst eine Katze hat. Handfeste Indizien dafür haben die Frauen freilich nicht.

Nachwirkungen

Auch Donald, der nach tierärztlicher Schätzung im September 2016 zur Welt kam, ist der Familie zugelaufen. „Seit dem 9. März ist er hier und wollte nicht wieder weg“, schildert Katja Holtgers. „Da sagte mein Mann: Lasst ihn uns behalten.“ Das Tier wurde geimpft und kastriert. Alles war gut – bis zum Vorfall am 19. April. Hinweise auf den Täter gibt es bislang keine.

Familie Holtgers ist froh, dass ihr Kater die Verletzungen überlebt hat, wenn auch mit Nachwirkungen. „Aufs Sofa kommt er wieder mehr oder weniger gut“, sagt Katja Holtgers, „aber auf Bäume wird er nicht mehr klettern können.“