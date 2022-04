Die Polizei sucht nach einem dunklen Kombi. FOTO: Michael Hehmann 26-Jährige verletzt Autofahrer drängt junge Frau bei Herzlake mit Wagen in den Graben Von PM. | 13.01.2011, 13:10 Uhr

Junge Autofahrerin abgedrängt und geflüchtet: Eine 26-jährige Frau ist am Mittwochabend in Herzlake verletzt worden. Sie hatte einem anderen Autofahrer ausweichen müssen und war in den Graben gefahren.