Herzlake. Trotz Corona hat das Torfwerk Hahnenmoor ein umfangreiches Angebot für 2022 zusammen gestellt. Zudem erhielt das Industriemuseum von Künstler Franziskus Radke aus Meppen ein neues Kunstwerk für den Außenbereich.

Das Coronavirus sorgte 2020 und 2021 dafür, dass so gut wie alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. "Dabei wollten wir unser 20-jähriges Bestehen feiern", sagt der Vorsitzende des Vereins Torfwerk Hahnenmoor, Dieter Pixa. Auch das Buchweizenfest musste der Verein Anfang Oktober schweren Herzens absagen. Es hatte vor Corona mehr als 2000 Besucher in das frühere Torfwerk an der Grafelder Straße gelockt.

Daniel Gonzalez-Tepper

2022 soll alles besser werden. Der Verein plant mit einem nahezu normalem Programm, zu dem auch das Buchweizenfest gehören soll. Eine Übersicht.

März/April bis Ende Oktober: Fotoausstellung. Der Naturfotograf Hermann Dirks aus Löningen hat in den vergangenen Jahren mehr als 200 Fotomotive gesammelt. "Hermann Dirks hat 2008 schon einmal mit großem Erfolg bei uns ausgestellt", berichtet Marlies Maas, Schriftführerin des Vereins. Seine Bilder werden ab März/April im Cafe des Torfwerks in Großformat gezeigt. Thema der Ausstellung: "Das Hahnenmoor im Zauber der Jahreszeiten". Die Eröffnung der Ausstellung hängt vom Verlauf der Corona-Pandemie ab und wird noch bekanntgegeben.

Der Naturfotograf Hermann Dirks aus Löningen hat in den vergangenen Jahren mehr als 200 Fotomotive gesammelt. "Hermann Dirks hat 2008 schon einmal mit großem Erfolg bei uns ausgestellt", berichtet Marlies Maas, Schriftführerin des Vereins. Seine Bilder werden ab März/April im Cafe des Torfwerks in Großformat gezeigt. Thema der Ausstellung: "Das Hahnenmoor im Zauber der Jahreszeiten". Die Eröffnung der Ausstellung hängt vom Verlauf der Corona-Pandemie ab und wird noch bekanntgegeben. Samstag, 25. Juni 2022: Jazz-Konzert. Zum dritten Mal findet in der halboffenen Torfhalle des Torfwerks dem Motto "K.u.M.M. in't Hahnenmoor" ein Jazz-Konzert statt. K.u.M.M. steht dabei für "Kultur und Musik im Moor". Organisator ist Rainer Rohe, der eine enge Beziehung zur Musikschule des Emslandes hat. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Zum dritten Mal findet in der halboffenen Torfhalle des Torfwerks dem Motto "K.u.M.M. in't Hahnenmoor" ein Jazz-Konzert statt. K.u.M.M. steht dabei für "Kultur und Musik im Moor". Organisator ist Rainer Rohe, der eine enge Beziehung zur Musikschule des Emslandes hat. Beginn ist um 19.30 Uhr. Sonntag, 17. Juli: Offenes Singen in der Torfhalle. Einen musikalischen Nachmittag mit Wolfgang Völker von den Radde-Sängern veranstaltet der Torfwerk-Verein gemeinsam mit dem Heimatverein Herzlake-Dohren. Die Besucher können aus etwa 150 Volksliedern, Schlagern oder Jagdliedern auswählen, die in einer Mappe gesammelt wurden. Beginn ist um 16 Uhr.

Einen musikalischen Nachmittag mit Wolfgang Völker von den Radde-Sängern veranstaltet der Torfwerk-Verein gemeinsam mit dem Heimatverein Herzlake-Dohren. Die Besucher können aus etwa 150 Volksliedern, Schlagern oder Jagdliedern auswählen, die in einer Mappe gesammelt wurden. Beginn ist um 16 Uhr. Freitag, 29. Juli: Open-Air-Kino im Moor. Das mobile Kino Niedersachsen zeigt Ende Juli bei Einbruch der Dunkelheit ab etwa 21 Uhr einen Überraschungsfilm. Dazu gibt es unter anderem Bratwurst und Kaltgetränke.

Das mobile Kino Niedersachsen zeigt Ende Juli bei Einbruch der Dunkelheit ab etwa 21 Uhr einen Überraschungsfilm. Dazu gibt es unter anderem Bratwurst und Kaltgetränke. Dienstag, 16. August: Ferienpass. In der Samtgemeinde Herzlake gastiert ein professionelles Kindertheater im Torfwerk und führt ein Stück für Kindergarten- und Grundschulkinder auf. Los geht es um 15 Uhr. Das Thema des Stücks wird noch ausgesucht.

In der Samtgemeinde Herzlake gastiert ein professionelles Kindertheater im Torfwerk und führt ein Stück für Kindergarten- und Grundschulkinder auf. Los geht es um 15 Uhr. Das Thema des Stücks wird noch ausgesucht. Sonntag, 28. August: Maritimes Sommerkonzert mit Frühschoppen. Eine Premiere im Torfwerk feiert diese Veranstaltung. Auf der Bühne stehen die Vinner Raddesänger, die Shanty- und Seemannslieder zum Besten geben. "Chorleiter Wolfgang Völker hat uns auf die Idee gebracht", sagt Dieter Pixa vom Torfwerk-Verein. Beginn ist um 11 Uhr.

Eine Premiere im Torfwerk feiert diese Veranstaltung. Auf der Bühne stehen die Vinner Raddesänger, die Shanty- und Seemannslieder zum Besten geben. "Chorleiter Wolfgang Völker hat uns auf die Idee gebracht", sagt Dieter Pixa vom Torfwerk-Verein. Beginn ist um 11 Uhr. Sonntag, 2. Oktober: Buchweizenfest. Von 14 bis 18 Uhr werden am Torfwerk wieder die historische Buchweizenernte gezeigt und Buchweizenspezialitäten werden gebacken oder gekocht. Es gibt Rundfahrten mit der Moorbahn und eine Oldtimer-Ausstellung.

Martin Reinholz Rund 2000 Besucher sind vor der Corona-Pandemie zu den Buchweizenfesten im Torfwerk Hahnenmoor gekommen. (Archivfoto)



Von 14 bis 18 Uhr werden am Torfwerk wieder die historische Buchweizenernte gezeigt und Buchweizenspezialitäten werden gebacken oder gekocht. Es gibt Rundfahrten mit der Moorbahn und eine Oldtimer-Ausstellung. Dienstag, 18. Oktober: Vortrag. Der Naturfotograf Hermann Dirks hält zum Abschluss seiner Fotoausstellung ab 19 Uhr in der Torfhalle einen Vortrag samt Foto-Präsentation über das Hahnenmoor.

Der Naturfotograf Hermann Dirks hält zum Abschluss seiner Fotoausstellung ab 19 Uhr in der Torfhalle einen Vortrag samt Foto-Präsentation über das Hahnenmoor. Samstag, 29. Oktober: Konzert-Lesung. Unter dem Motto "Moorgeschichten und lichte Lieder" werden den Besuchern ab 19.30 Uhr düstere und mysteriöse Moorerzählungen leichte und humorige Kunst-Lieder gegenübergestellt. Zu hören und sehen sind Alexander Herwig (Bariton), Linda Moeken (Pianistin) und Heike Koschnike (Sprecherin).

Und sonst? Das Cafe am Torfwerk hat zwei neue Pächterinnen. Sandra Knese-Beinhauer stammt aus Dohren, Julia Meyer aus Herzlake. Die Gastronomie heißt ab sofort "Torfwerk Cafe and Mo(o)re". Die bisherige Pächterin Rita Winkeler hatte sich nach 14 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Die neuen Pächterinnen wollen vor allem auf frisch gebackenen Kuchen setzen. Sonntags gibt es Gegrilltes. Bis Anfang März befindet sich das Cafe aber noch in der Winterpause.

Zuwachs haben die Kunstwerke bekommen. Franziskus Radke aus Meppen, der im Herzlaker Ortsteil Bookhof aufgewachsen ist, hat aus dem Stamm einer alten Stück Mooreiche einen Moorarbeiter geschnitzt. "Ich habe als Kind hier viel Zeit verbracht und wollte dem Torfwerk und dem Hahnenmoor etwas zurück geben", sagt der 76 Jahre alte Bildhauer. Der Moorarbeiter wurde passend zwischen die Schienen der alten Moorbahn platziert.