Vogelgrippe in Lähden nachgewiesen

Können nicht mehr ins Freie: Hühner und alle Arten von Geflügel müssen im Emsland seit November im Stall bleiben.

dpa/Felix Kästle

Lähden. Bei einem Geflügelbetrieb in Lähden ist die Vogelgrippe zunächst bei einer Eigenkontrolle festgestellt und später amtlich bestätigt worden. 35.600 Tiere werden deshalb getötet, Millionen weitere stehen unter Beobachtung.

In Lähden ist am Montag das hochpathogene Influenza A Virus des Subtyps H5N1 in einem Geflügelbetrieb nachgewiesen worden. Der Landkreis teilte mit, dass der Betrieb bereits geräumt wurde. Für Menschen sei das Virus nach bisherigen Erkenntn