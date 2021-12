Hitzige Debatte über Zufahrt zu Neubaugebiet in Dohren

Nach den aktuellen Plänen soll das Neubaugebiet über die Straße Am Schützenplatz befahren werden. Das gefällt nicht jedem in Dohren.

Dieter Pohlmann/Samtgemeinde Herzlake

Dohren. An der Moorstraße in Dohren soll ab 2023 ein Neubaugebiet entstehen. Dies wurde in einer Ratssitzung der Gemeinde beschlossen – aber nicht ohne Widerstand. Vor allem die Zufahrtspläne erhitzten die Gemüter.

Das Neubaugebiet „Auf der Ahe“ im Osten von Dohren scheint einige Einwohner sehr Umzutreiben. So war die Ratssitzung von deutlich mehr Bürgern als sonst besucht. Und sie hatten einige Fragen mitgebracht. Dies veranlasste Bürgermei