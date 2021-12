Postbote Thorsten Wester aus Dohren liest Kindern an Weihnachten vor

Ein insgesamt 14 Minuten langes Video mit einer Weihnachtsgeschichte hat Postbote Thorsten Wester aus Dohren aufgenommen. Es wird untermalt von weihnachtlicher Musik und Bildern von Schneelandschaften.

Quelle: Youtube, Screenshot: NOZ/Daniel Gonzalez-Tepper

Herzalke-Dohren. In der Samtgemeinde Herzlake ist er als der "pfeifende Postbote" bekannt. Jetzt hat Thorsten Wester aus Dohren mit der Bücherei ein Vorleseprojekt für Kinder gestartet und hat sich dafür eine ganz besondere Geschichte ausgesucht.

Seit 23 Jahren ist der 45-Jährige für die Deutsche Post in Dohren und Umgebung tätig ist. Der Familienvater lebt mit seiner Frau und seiner Tochter auch im Ort, engagiert sich in vielfältiger Weise in Vereinen, zum Beispiel beim Theate