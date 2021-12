Aus 445 einzelnen Herzen zusammen gesetzt ist das Kunstwerk, das Schüler des Schulzentrum Hasetal in Herzlake gestaltet haben. Es wird in der Aula aufgehängt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Herzale. Die Aula des Schulzentrum Hasetal in Herzlake kommt bisher eher grau und tristlos daher. Dank eines Kunstwerks, das aus 445 Herzen besteht, ändert sich dies. Samtgemeindebürgermeisterin Martina Schümers ist begeistert.

Dem Schulzentrum etwas Bleibendes hinterlassen, an dem möglichst alle der 270 Schüler sowie das Lehrerkollegium beteiligt waren - das war die Idee von Maria Freese. Die 62-Jährige unterrichtet seit 21 Jahren Kunst an der Schule in