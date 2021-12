Unfall in Lähden: 19-jähriger Pkw-Fahrer in Lebensgefahr

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 19-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend in Lähden.

Gruber via www.imago-images.de

Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Der junge Mann war gegen 20.30 Uhr in seinem VW Passat in Richtung Vinnen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen