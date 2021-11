Ins Rathaus in Herzlake und in Gemeindebüros nur mit 3G-Nachweis

Das Rathaus in Herzlake: Wer ab Mittwoch hinein möchte, muss nachweisen, ob er geimpft, genesen oder getestet ist.

Tim Gallandi

Herzlake. Wer das Rathaus in Herzlake und die Gemeindebüros in Lähden und Holte betreten möchte, braucht am Mittwoch, 1. Dezember, einen besonderen "Türöffner".

Der besteht in einem 3G-Nachweis. Die Person muss also, geimpft, genesen oder aktuell getestet sein. Dies teilte die Samtgemeindeverwaltung Herzlake am Montag mit.Ab diesem Tag müssen alle Personen, die das Rathaus bzw. ein Gemeindebüro bet