"Das größte Geschenk" kommt am 28. November nicht in den Kinosaal, sondern in die Kirche in Herzlake.

Produktion "Das größte Geschenk"

Herzlake. Das erwartet man in einer Kirche nicht: Ein Schießduell zwischen zwei Cowboys. In Herzlake kommt es dazu.

Am Sonntag, 28. November, wird in der Herzlaker St. Nikolaus Kirche der spanische Film „Das größte Geschenk“ (El Mayor Regalo) von Juan Manuel Cotelo gezeigt. „Die Besucher können sich auf einen besonderen Kinoabend in unserer Kir