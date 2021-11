Auch 2020 fand der Weihnachtsmarkt an der Kirche in Herzlake nicht statt. Das Bild entstand im Jahr 2019.

HGV Herzlake

Herzlake. In der Samtgemeinde Herzlake wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte geben. Am Montag wurde auch der Markt in Dohren abgesagt.

Samtgemeindebürgermeisterin Martina Schümers (parteilos) verwies auf Anfrage auf die täglich steigenden Corona-Infektionszahlen. Los gehen sollte es in der Samtgemeinde im Ostkreis des Emslandes in Holte, wo der Weihnachtsmarkt am 28.