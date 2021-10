Drei Autos an Unfall in Lähden beteiligt

Drei Autos wurden in den Unfall verwickelt. (Symbolfoto)

Patrick Pleul/dpa

Lähden. Im Lähdener Ortsteil Holte-Lastrup hat sich am Freitagmittag ein Unfall ereignet, bei dem eine Person schwer und eine leicht verletzt wurde.

Laut Polizei befuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Pkw die Landesstraße 55 in Richtung Holte. Als die nach links in die Straße An der Koppel einbiegen wollte, übersah sie ein entgegenkommendes Auto mit einer 19-järhigen Fahrerin. Dies