Unbekannte stehen in Herzlake einen Zigarettenautomaten

In Herzlake haben dreiste Diebe einen Zigarettenautomaten abmontierte und einfach mitgenommen.

Peter Kneffel/dpa

Herzlake. In Herzlake haben dreiste Diebe nicht nur mehrere Zigarettenschachteln und Bargeld aus einem Automaten entwendet, sie haben einfach gleich den ganzen Zigarettenautomaten abmontierte und mitgenommen.

Laut Polizei habe der Diebstahl bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Straße Im Dorfe in Herzlake stattgefunden.Der Zigarettenautomat wurde demnach von den bislang unbekannten Tätern auf unbekannte Weise gewaltsam aus dem B