Die Gemeinde Lähden hat nun eine eigene DorfApp.

Martin Reinholz

Lähden. Die Gemeinde Lähden hat eine eigene App freigeschaltet. Sie ist über den Play Store sowohl für Apple- als auch Android-Geräte erhältlich.

Welche Veranstaltungen finden nach Corona wieder statt? Wann trifft sich die Fußballmannschaft zum Lokalderby? Und gibt es in diesem Jahr in unserem Ort einen Weihnachtsmarkt? Antworten auf diese und weitere Fragen finden die Bürger in der