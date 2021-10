1,60 Meter hoch Wasser in Kellergarage nach Überschwemmung in Herzlake

Die Feuerwehr Herzlake hatte mit einer Überschwemmung in der Schulstrasse zu kämpfen. Die Gemeinde versucht nun eine Lösung zu finden, damit derartige Fälle in Zukunft vermieden werden können.

Birgit Hölscher

Herzlake. Wegen starker Regenfälle war es in einem Wohnhaus in der Schulstraße in Herzlake zu starken Überschwemmungen gekommen. Der Gemeinderat versucht derartige Fälle nun in Zukunft zu verhindern.

„Knapp 1,60 Meter hoch stand das Wasser in unserer Kellergarage. So schlimm war es bisher nie“, berichtet Birgit Hölscher. Sie und ihr Mann Peter waren in die Ratssitzung der Gemeinde Herzlake am 23. September anwesend, um üb