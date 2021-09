Die Polizei Herzlake sucht derzeit nach einem Gartenzwerg-Dieb.

Gerd Schade

Lähden. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter von der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Bullerberg" in Holte-Lastrup bei Lähden mehrere Pflanzen und Gartendekorationen entwendet.

Dabei erbeuteten die Diebe einen 50 Zentimeter hohen Gartenzwerg, sieben Solar-Bodenstecklampen, eine Zitruspflanze sowie acht weitere Pflanzen. Der Schaden beträgt 230 Euro.Hinweise nimmt die Polizei Herzlake unter der Telefonnummer 0