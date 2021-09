Mit Spannung wartet die neue Bürgermeisterin Martina Schümers der Samtgemeinde Herzlake auf die Sitzverteilung in den Räten.

Ina Wemhöner

Herzlake. Die CDU ist erneut als Sieger bei der Wahl des Samtgemeinderates Herzlake hervorgegangen. Bei der Bürgermeisterwahl musste sie jedoch mit ihrem Kandidaten Dieter Sturm eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Bei der Bürgermeisterwahl in der Samtgemeinde Herzlake musste die CDU zunächst am Wahlabend eine derbe Niederlage hinnehmen. In ihren Kandidaten Dieter Sturm hatten die Christdemokraten viel Hoffnung gesetzt. Schlussendlich setzte sich