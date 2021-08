Die Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten Martina Schümers und Dieter Sturm der Samtgemeinde Herzlake wird am Montagabend um 18 Uhr live auf noz.de übertragen

Grafik: Michel/Schümers/Mecklenborg

Herzlake. Wohnraum, Verkehr, Umwelt – Was sagen die Bürgermeisterkandidaten Martina Schümers und Dieter Sturm zu wichtigen Themen der Samtgemeinde Herzlake? Sie können die Podiumsdiskussion live von Zuhause aus verfolgen.

Neue Baugebiete, die geplante Anbindung der E233, Höfesterben, ÖPNV-Ausbau, Ärztemangel: Die Bürger in der Samtgemeinde Herzlake beschäftigt im Vorfeld der Kommunalwahl am 12. September 2021 viele Themen. Was die Bürgermeiste