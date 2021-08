Bewohner retten sich: Feuer in Einfamilienhaus in Lähden

In Lähden ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen.

Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilt, ist eine Gasflasche in einem Heizofen im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses an der Straße Westend in Lähden in Brand geraten. Die Anwohner konnten die Gasflasche in den Garten bringen und blieben unverletzt. H