Autofahrer bei Unfall in Herzlake lebensgefährlich verletzt

Auf der B 213 in Herzlake ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Symbolfoto: Jörn Martens

Herzlake. Bei einem Unfall auf der B 213 in Herzlake ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, kam es am Samstag gegen 17.30 Uhr zum Unfall auf der Bundesstraße. Ein Autofahrer wollte von der B 213 nach links auf die Haselünner Straße abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto. Beim Zu