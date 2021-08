Westernreiten: 120 Teams bei Landesmeisterschaften in Herzlake

Am Wochenende finden in Herzlake die Landesmeisterschaften der Westernreiter statt.

Martin Reinholz

Herzlake. Von Freitag bis Sonntag ist der RuF Herzlake zum fünften Mal Ausrichter der Landesmeisterschaften im Westernreiten der Ersten Westernreiter Union (EWU) Deutschland für den Landesverband Bremen/Niedersachsen.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 13.30 Uhr auf dem vereinseigenen Reitsportanlage im Herzlaker Sportpark in den Disziplinen Showmanship at Halter, Youngstars Challenge, Western Horsemanship, Pleasure, Ranch Riding und Western Riding.