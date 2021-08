Carsten Thien aus Fürstenau gewann in Herzlake auf seinem Pferd Smarika den Großen Preis. Zu den ersten Gratulanten gehörten Hans-Dieter Deters (links) und Hans Bösken.

Martin Reinholz

Herzlake. Carsten Thien vom Reit- und Fahrverein Fürstenau avanciert zum Seriensieger von Herzlake. Zum dritten Mal infolge sicherte sich der Fürstenauer Reiter den Großen Preis von Herzlake.

Bereits in den Jahren 2018 und 2019 gewann Carsten Thien die Springprüfung der Klasse M* mit Stechen beim Herzlaker Spring- und Dressurturnier. Wegen Corona fand im letzten Jahr in Herzlake kein Turnier statt. Thien blieb in der Vorrun