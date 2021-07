Die Polizei nahm den betrunkenen Mann fest.

Gert Westdörp

Lähden. Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Lähden zu mehreren Sachbeschädigungen und Brandstiftungen durch einen betrunkenen Mann. Die Polizei nahm ihn fest.

Gegen 4 Uhr setzte ein alkoholisierter 50-Jähriger einen Strohballen an einer Fachwerkhütte an der Straße Schillerberg in Lähden in Brand, teilt die Polizei mit. Der Strohballen brannte vollständig nieder, wobei die Hütte in Mitleidenschaft