"Keine Schottergärten mehr" – 28-jährige Dagmar Untiedt will in die Politik

Die Grünen-Kandidatin Dagmar Untiedt aus Lähden möchte für die junge Generation einstehen, mitgestalten und sich für die Entwicklung der kleinen Ortschaften in der Samtgemeinde Herzlake engagieren.

Herzlake. "Ich möchte mehr für meine Generation einstehen und mitgestalten" – Die 28-jährige Dagmar Untiedt ist die einzige Grünen-Kandidatin für den Samtgemeinderat Herzlake. Die Lähdenerin setzt sich für den Umwelt- und Klimaschutz ein.

In diesem Interview erfährst Du: Warum eine 28-Jährige in die Politik gehen möchteWarum sie sich für die Grünen entschieden hatUnd was sie demnächst in der Samtgemeinde ändern möchteWas hat dich dazu bewogen für den Rat zu kandidieren?