Warum eine 23-Jährige die Politik in Herzlake stark verändern will

Greta Außel liebt ihre Heimat und will sich in der Samtgemeinde Herzlake auch für die Landwirte stark machen. Sie kandidiert nun für die SPD.

Ina Wemhöner

Lähden. Greta Außel ist erst 23 Jahre alt. Sie will vieles in ihrer Heimat verändern und kandidiert deshalb als SPD-Kandidatin für den Samtgemeinderat Herzlake. Besonders das Thema Landwirtschaft und Umwelt liegt ihr am Herzen.

In diesem Artikel erfährst Du: Warum eine 23-Jährige in der Kommunalpolitik mitreden willWieso Greta das Thema Landwirtschaft am Herzen liegt Warum sie ihre Heimat so liebtDie junge Lähdenerin hat sich zwei Hauptziele gesetzt. Ers