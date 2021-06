Dohren. Mit Johannes Dieker und Jürgen Decker stehen auch zwei Bewerber auf der CDU-Liste, bislang Mitglieder der UWG. Dieker ist amtierender ehrenamtlicher Bürgermeister in Dohren.

Der CDU-Kandidat für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters, Dieter Sturm, freute sich über die neuen CDU-Mitglieder. Die Auflösung der UWG und die künftige Zusammenarbeit unter dem Dach der CDU stärke die Außenwahrnehmung des Gemeinderates. "Parteienstreit gibt es nur in Berlin, vor Ort geht es uns um die Sache", so Sturm in einer Pressemitteilung.



Bedeutung der Infrastruktur für Dohren

Sturm betonte die Bedeutung der Infrastruktur für Dohren. "Kindergarten, Grundschule, Lebensmittelladen, Gaststätte, Kirche - Dohren hat alles, was die Gemeinde lebens- und liebenswert macht und die Selbstständigkeit erhält." Bei der künftigen Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete stehe er für eine ausgleichende Entwicklung. "Wir brauchen keinen Donut mit leerem Dorfkern, sondern einen Berliner mit süßer Marmelade innen und viel Teig darum herum".

Corona führt zu Umdenken

Der CDU-Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing betonte die Vorteile des ländlichen Raums. Corona habe ein Stück weit zum Umdenken geführt. Auf dem Land seien die Einschränkungen nicht so stark empfunden worden. Bei der sozialen Infrastruktur sowie der Breitbandversorgung müsse sich das Emsland nicht mehr hinter den Ballungsräumen verstecken. Diese Vorteile gelte es auch künftig zu stärken und auszubauen.

„Unsere Demokratie lebt vom Mittun"

Für Dohren stellen sich dafür 15 Kandidatinnen und Kandidaten der Wahl zum Gemeinderat. CDU-Vorsitzender Josef Feldmeier betonte die gesellschaftliche Bandbreite der CDU-Liste. Die Nominierung wurde vom CDU-Kreisvorsitzenden Holger Cosse geleitet, der den ehrenamtlichen Politikern für ihr Engagement für das Gemeinwesen dankte. „Unsere Demokratie lebt vom Mittun, besonders auf kommunaler Ebene.“

CDU Dohren

Die Kandidaten der CDU-Dohren: Olga Deters, Florian Feldmeier, Reiner Grote, Johannes Dieker, Christoph Hemmen, Tina Keller, Christoph Dieker, Martin Mai, Ludger Feldmann, Christian Spieker, Jürgen Decker, Detlev Berens, Stefan Gödiker, Thorsten Kramer und Daniel Holtgers.