Schauspielaufführungen können wegen Corona 2021 auf der Waldbühne Ahmsen nicht stattfinden. Allerdings nutzen drei Gymnasien die Anlage in der Gemeinde Lähden für die Übergabe von Zeugnissen an Abiturienten. Das Foto entstand beim CDU-Kreisparteitag am Samstag.

Hermann-Josef Mammes

Lähden/Haselünne. Nicht nur die Freilichtbühne in Meppen, sondern auch die Waldbühne Ahmsen wird Anfang Juli für Zeugnisübergaben an Abiturienten genutzt. Grund ist die Corona-Pandemie. Beteiligt sind die Gymnasien in Haselünne und Sögel.

Das bestätigten beide Schulen auf Anfrage. Demnach wird zunächst am Freitag, 2. Juli, vormittags ab 10 Uhr das Copernicus-Gymnasium in Löningen aus dem Landkreis Cloppenburg die Zeugnisse an die Absolventen des 13. Jahrgangs übergeben