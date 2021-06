23-Jährige Carina Maue führt CDU-Wahlliste in Lähden an

Die CDU Kandidaten für die Wahlliste zur Wahl des Gemeinderates Lähden präsentierten sich auf der Waldbühne Ahmsen mit Dieter Sturm (links) und Martin Reinholz (zweiter von rechts vorne).

CDU Lähden

Lähden. Der CDU Gemeindeverband Lähden hat die Bewerber für die Kommunalwahlen am 12. September nominiert.

15 Bewerber umfasst die Kandidatenliste der CDU in Lähden, teilt die Partei in einer Pressemitteilung mit. "Die Kandidaten bieten einen Querschnitt durch die Gesellschaftsschichten", heißt es in der Mitteilung. Nur 27 Prozent Frauen un