Bauen in Herzlake: 35 neue Bauplätze für Bauwillige

Am Wohnpark „Am See Busemühle“ in Herzlake wurde bereits fleißig gebaut.

Ina Wemhöner

Herzlake. In Herzlake wird ein Baugebiet erweitert. Insgesamt will die Gemeinde hier rund 35 Bauplätze bereitstellen. Wie groß sind die Grundstücke und was kostet der Quadratmeter?

Überall im Emsland werden fleißig neue Eigenheime gebaut. Um der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken für Häuslebauer nachzukommen, hat der Gemeinderat am Donnerstag die Erweiterung des Baugebietes, An der Mühle einstimmig beschlossen.