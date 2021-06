Bernd Duisen führt CDU-Wahlliste für Samtgemeinderat Herzlake an

Harry de Winter

Herzlake. Die CDU hat für den Gemeinderat und den Samtgemeinderat in Herzlake sowie den Kreistag ihre Kandidaten aufgestellt. Diese stehen dann am 12. September zur Kommunalwahl auf den Wahlzetteln.

Nach der langen Corona-Zeit mit Lockdown und strengen Kontaktbeschränkungen konnte man bei allen Anwesenden am Dienstagabend in der Gaststätte Felsenkrug in Herzlake eine deutliche Freude über die gut besuchte CDU-Aufstellungsvers