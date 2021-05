König in besonderer Zeit: Lähdener Schützenthron und Gefolge packen 450 Taschen

Seit 2019 regieren Carsten und Claudia Hensel als Königspaar in Lähden.

Martin Reinholz

Lähden. Lähdens Königspaar Claudia und Carsten Hensel sowie ihr Throngefolge haben am Pfingstsonntag Präsente an alle Mitglieder des Schützenvereins verteilt.

Wie in vielen anderen Gemeinden auch ist in Lähden das Schützenfest aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Und dies bereits zum zweiten Mal in Folge. Das seit dem Jahr 2019 amtierende Königspaar Carsten und Claudia Hensel und i