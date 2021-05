Neun Arbeiter in Herzlaker Unterkünften mit Corona infiziert

In Herzlake sind die Corona-Zahlen angestiegen. Eine Firma ist offensichtlich auch betroffen.

Vasilis Papadopoulos via www.imago-images.de

Herzlake. Die Corona-Zahlen in der Samtgemeinde Herzlake sind Mitte dieser Woche wieder stark gestiegen. Auch eine Firma in Herzlake ist betroffen.

Am Freitag vor einer Woche (7. Mai) verzeichnete die Samtgemeinde Herzlake noch 18 Corona-Infizierte. Eine gute Quote, da viele Gemeinden im Emsland noch immer weit mehr als 30 Infizierte vorzuweisen haben. Rückblick: In der Samtgemein