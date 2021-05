Gastwirt Frank Spieker ist Inhaber des Gasthofs Bienenkorb in Dohren (Samtgemeinde Herzlake).

Sammlung Spieker

Herzlake/Haren/Geeste. Gastronomen dürfen sich freuen: Ab dem 10. Mai dürfen sie ihre Außengastronomie wieder öffnen. So bereiten sich zum Beispiel die Gasthöfe Bienenkorb (Dohren), Zur Schleuse (Haren) und Over (Geeste) darauf vor.

Eigens in neue Tische und Stühle für seine Terrasse investiert hat Frank Spieker, seit 29 Jahren Betreiber des Gasthofs Bienenkorb an der Dorfstraße in Dohren. „Eigentlich feiern wir über den Vatertag in Dohren immer Schützenfest“