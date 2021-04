Einbrecher dringen an Wachtumer Straße in Lähden in Wohnhaus ein

In Lähden brachen Unbekannte in ein Wohnhaus ein.

Symbolfoto: Nicolas Armer

Lähden. In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Wachtumer Straße in Lähden eingebrochen.

Wie die Polizeiinspektion Emsland/Bentheim am Dienstag mitteilte, entwendeten sie unter anderem Bargeld sowie Elektrogeräte. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnum