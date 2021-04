Hans Bösken (links) und Dieter Pohlmann (4.v.l.) freuten sich über den Förderbescheid für die Gemeinde Herzlake, den Annette Morthorst (2.v.l.) und Martina Cordes mitbrachten.

Martin Reinholz

Herzlake. im Zuge der Sanierung soll der Vorplatz des Rathauses in Herzlake optisch einladender und vor allem barrierefrei ausgebaut werden.

Große Freude herrschte in Herzlake, als Martina Cordes vom Amt für regionale Landentwicklung in Meppen den Förderbescheid über 130.000 Euro an Herzlakes Bürgermeister Hans Bösken und Gemeindedirektor Dieter Pohlmann übergab. Begleitet wurd