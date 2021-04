Zwei Verletzte nach Feuer im Wohnhaus in Herzlake



Marco Schlösser

Herzlake. Am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr Herzlake einen brennenden Mülleimer in einer Küche löschen. Zwei Personen kamen verletzt in Krankenhaus.

Gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Hausbrand in der Rosenstraße in Herzlake alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache brannte dort ein Mülleimer unter einer Spüle in der Küche. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.