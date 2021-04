Feuerwehreinsatz: Akku brennt in Garage in Herzlake-Felsen

Ein Akku hat in einer Garage in Herzlake-Felsen gebrannt.

Marco Schlösser

Herzlake. Der Brand eines Akkus am späten Freitagnachmittag in einer Garage in Herzlake-Felsen hat gleich zwei Feuerwehren auf den Plan gerufen. Etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr Herzlake in die Straße Am Mühlenberg gerufen. Wie Einsatzleiter Heiner Ideler mitteilte, brannte in der Garage eines Einfamilienhauses ein Lithium-Polymer-Akku. Dieser spezielle Akku habe nur mit speziellem