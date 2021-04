Wohnen am Wasser: Wohnpark "Am See Busemühle" wächst

Wohnen am Wasser: Weitere Bauplätze im Wohnpark Am See Busemühle in Herzlake sind geplant.

Herzlake. Der Wohnpark Busemühle in Herzlake bietet Emsländern sowie Zugezogenen die Chance am Wasser zu bauen und zu wohnen. Die nächsten Bauabschnitte am See sind bereits in Planung.

Es ist ein idyllisches Bild, das sich am Rande der Gemeinde Herzlake zeichnet: Ein Wohngebiet an einem großen See, angrenzend am Haseufer. Das Wohnareal liegt zwischen Südradde, der Hase sowie der E 233 und Haselünner Straße.