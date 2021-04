Feuer in Lagerhalle in Dohren: Traktor und Anhänger abgebrannt

In Dohren ist ein Traktor sowie Anhänger in den früher Morgenstunden abgebrannt. Das Feuer ist zudem auf eine Lagerhalle übergetreten.

Michael Gründel

Am frühen Montagmorgen gegen 5.45 Uhr ist in Dohren an der Wettruper Straße zunächst ein Traktor mit Anhänger in Brand geraten. Das Feuer ist nach kurzer Zeit auf eine anliegende Kartoffellagerhalle übergetreten und drohte zudem auf weitere