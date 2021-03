Bei Dohren sind ein Pkw und ein Roller zusammen gestoßen.

Gert Westdörp

Dohren. Am Dienstagabend kam es auf der Herzlaker Straße in Dohren zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Jugendlicher lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Herzlaker Straße gegen 17.30 Uhr. Der 15-Jährige war am Dienstagabend mit seinem Roller in Richtung B402 unterwegs. Als er nach links in die Hauptstraße abbog, übersah er einen entg