Meyenburgs Fischhandel eröffnet Fischgeschäft in Lähden

Maik und Nicole Becker eröffnen in Lähden ein Faschgeschäft für Fischspezialitäten.

Martin Reinholz

Lähden. Das Unternehmen Meyenburgs Fischhandel eröffnet ein Fischgeschäft am Firmensitz in der Industriestraße 23 in Lähden.

Dort sollen neben frischen Forellen zahlreiche weitere Fischspezialitäten angeboten werden, so Nicole und Maik Becker, die gemeinsam das Unternehmen führen. Martin Reinholz An der Industriestraße 23 in Lähden