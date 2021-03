Michael Koop (links) eröffnete mit Christa Gödiker im gleichnamigen Lähdener Gesundheitszentrum eine Teststelle für Corona-Tests.

Martin Reinholz

Lähden. Hier kann sich jeder, der möchte, mit einem Antigen-Test auf das Coronavirus testen lassen.

"Nach der Eröffnung der Testzentren in Lingen-Darme, Lingen-Innenstadt, Meppen im Kaufland und Schapen, gehen wir mit der Teststelle in Lähden bewusst in die Fläche“, meint Michael Koop bei der Inbetriebnahme der Einrichtung am Mo