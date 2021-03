Der Sportverein Schwarz-Gelb Lähden feiert in diesem Jahr sein 75jähriges Bestehen. Corona bedingt muss leider die Auftaktveranstaltung verschoben werden, teilte Christof Middendorf mit.

Aufgrund der Corona Pandemie sind die Veranstaltungen zum Teil abgesagt oder ungewiss. Auftakt wäre am Samstag, 13. März, ein großer Kommersabend mit vielen Gästen gewesen. Denn genau am 13. März 1946 – so berichtet es ein noch vorliegendes