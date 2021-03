Noch bestimmt Wildwuchs das Gelände am Herzlaker Fasanenweg. Hier entstehen in unmittelbarer Nachbarschaft zur KiTa „Hase Knirpse“ fünf Baugrundstücke für junge Familien.

Martin Reinholz

Herzlake. Die Gemeinde Herzlake bietet in einem sogenannten Vergabeverfahren sechs Baugrundstücke besonders für junge Familien an. Fünf Grundstücke liegen am Fasenenweg, eins an der Stettiner Straße.

Aufgrund der derzeitigen Knappheit an gemeindlichen Baugrundstücken werden diese ausnahmsweise in einem Vergabeverfahren vergeben, teilte Christa Burke vom Bauamt im Herzlaker Rathaus mit. Die Gemeinde Herzlake möchte sich in dies