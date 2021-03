Die Gemeinde Dohren will 2021 mehr in Bauland investieren

Im Jahr 2021 will Dohren ein neues Gewerbegebiet ausweisen. Daher plant die Gemeinde mit einer höheren Investitionssumme, um vorgesehene Flächen dafür kaufen zu können.

Thomas Warnack/dpa

Dohren. 642.100 Euro will die Gemeinde Dohren 2021 in die Hand nehmen, einen Großteil davon für Wohnbau- und Gewerbegebiete.

In der Sitzung des Gemeinderats, der den Haushalt 2021 einstimmig verabschiedete, wurden nun Einzelheiten der Investitionen in den Fokus genommen. So sieht zunächst die finanzielle Lage für 2021 aus:Zuerst die schlechte Nachricht: Der